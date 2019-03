Andreas Effenberger ist leidenschaftlicher Elektrotechniker mit einem großen Maß an Innovationskraft. „Seit 1. Februar 2019 bin ich selbstständig und ich freue mich seither jeden Tag auf großartige Herausforderungen, tolle Projekte und glückliche Kunden. Meinen Traum der Selbstständigkeit konnte ich dank meinem Berater Mag. Leo Wiesinger der riz up Gründeragentur nach nur 6 Monaten Planung verwirklichen.“ Der Gründer bietet seine Dienstleistungen im Gebiet Niederösterreich Nord sowie Wien an.

Als Firmenstandort hat er sich für die Gemeinde Bisamberg (nördlich von Wien) entschieden. Im Jahr 2011 fiel der Entschluss, sein Wissen im Zuge der „Meisterprüfung“ unter Beweis zu stellen, und den ersten Grundstein für seine Firmengründung zu legen. „In meiner bisherigen Tätigkeit als Monteur/Facharbeiter, und später als Projektleiter im Bereich der Elektrotechnik, konnte ich mein Fachwissen weiter ausbauen und mir viele neue Technologien beibringen. Ich biete meinen Kunden von der Beratung bis zur Ausführung alles aus einer Hand.

Mein Angebot umfasst folgende Bereiche: LOXONE Smart Home, Errichtung und Instandhaltung von Photovoltaik Anlagen, Licht – und Kraftstrominstallationen, Überprüfung von elektrischen Anlagen (E-Befund), uvm. Das Motto, das meine Gründungsphase beschreibt? Da fällt mir ein Satz von Thomas Brezina ein: „Tu es einfach und glaub daran“.

Kontakt Andreas Effenberger: 0 664 / 183 28 27

effenberger-et.at

