Nach seiner Lehre zum Elektroinstallationstechniker hat Alexander Hauck eine Ausbildung bei Miele begonnen. „Seit 2007 habe ich als Kundendiensttechniker mehr als 3.000 Miele Geräte repariert und als Vertreter die Betreuung für Elektro- und Onlinehändler in Ostösterreich übernommen. Mir wurde schnell bewusst, dass die größten Anforderungen der Kunden eine kompetente und neutrale Beratung sowie die rasche Hilfeleistung sind“, so der Jungunternehmer.

Mit dem Ziel, diese Kundenwünsche in einem Unternehmen zu vereinen, eröffnete er nach mehrjähriger Planung, das Service Center Hauck in Pyhra. Bei der Frage: Reparatur oder Neukauf, finden Sie bei Service Center Hauck die passende Antwort. „Diese kann von uns neutral beantwortet werden, da wir sowohl den autorisierten Miele Kundendienst als auch den Verkauf von Miele Geräten, sowie deren Ersatzteilen und Zubehör anbieten. Sollten wir feststellen, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, so werden Ihnen alle anfallenden Kosten für diese Begutachtung beim Neukauf eines Miele Geräts im Service Center Hauck zu 100% rückerstattet.

Unsere persönliche Empfehlung bei der Küchenplanung ist der Besuch im Miele Experience Center Vösendorf - die Anmeldung durch das Service Center Hauck ist erforderlich und für Kunden kostenlos. Die Miele Geräte können nicht nur begutachtet, sondern auch teilweise getestet werden“, erklärt Hauck.

Mehr Infos:

Kontakt Alexander Hauck: 0676/5114011

www.service-center-hauck.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats