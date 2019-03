„Die Idee mich mit einem Stoffladen selbstständig zu machen entstand im März im Gespräch mit einer lieben Freundin und so eröffnete ich am 16.6.2018 die Stoffgreisslerei“, erzählt die Gründerin Gerhild Schabasser.

Ein kleiner, feiner Stoffladen (ab Mitte 2019 mit Onlineshop) am Schürerplatz in Krems-Stein. Es gibt ein breit gefächertes Sortiment an ausgewählten Stoffen, sowie Kurzwaren und Nähzubehör. Der Schwerpunkt liegt dabei eindeutig auf dehnbaren Stoffen in Bio Qualität von namhaften Designern und Herstellern. Trotz reichhaltiger Auswahl steht Qualität vor Quantität.

Die Stoffgreisslerei lädt auch zum Verweilen, Schmökern, Stoffe streicheln und Tratschen ein. Wie ein Teil des Namens „Greisslerei“ sagt, spielt der Kundenservice bei Gerhild Schabasser eine große Rolle. „Ich möchte mit der Stoffgreisslerei, dem Stoffladen um die Ecke, eine persönliche Atmosphäre als Ausgleich zur städtischen Anonymität schaffen. Kompetente Beratung und Kundenbetreuung stehen im Vordergrund.

Neben Stoffen, Kurzwaren und Nähzubehör gibt es auch eine Auswahl an selbst genähten Accessoires (Hauben, Loops, Pumphosen, Schlüsselanhänger, etc.) sowie eine Nähmaschinenservice-Kooperation mit dem Nähcenter Egelwolf in Wien. Außerdem finden regelmäßig verschiedenste Nähkurse statt“, so die Gründerin. Unterstützung erhielt Gerhild Schabasser von riz up.

Kontakt Gerhild Schabasser: www.stoffgreisslerei.at

