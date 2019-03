GK Immo - DER ImmobilienPartner wurde von Gerald Kopecny im Herbst 2018 gegründet. Nach ca. 15 Jahren im Angestelltenverhältnis sowohl als Vermittler von Immobilien als auch bei der Teamführung war es ihm ein Anliegen, besser auf die Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitern einzugehen.

Ein überschaubares, familiäres und kollegiales Unternehmen war die Zielsetzung bzw. Herausforderung und konnte im Oktober verwirklicht werden. Daraus ergibt sich auch der zusätzliche Wortlaut im Firmenlogo: Der ImmobilienPARTNER. „Fairness und Menschlichkeit, sowie individuell angepasstes Engagement im Sinne der Kunden sind oberste Prämisse.

Die Palette von zu vermittelnden Objekten geht von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern über Eigentums- und Mietwohnungen über Grundstücke bis hin zu Gewerbeobjekten aller Art. Sitz meines Unternehmens ist vorerst in Wöllersdorf - im Laufe des Jahres 2019 möchte ich ein zusätzliches Büro mit Kundencenter in Wiener Neustadt eröffnen“, so Gerald Kopecny. Beim Schritt in die Selbständigkeit bekam er Unterstützung von riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ. Dies erfolgte sowohl durch die individuellen Beratungen, als auch im Zuge der unternehmensrelevanten Seminare der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Durch die Hilfe von riz up, konnte die Unternehmensgründung schnell und professionell abgeschlossen werden.

Kontakt Gerald Kopecny: 0660 / 34 10 896

Info: www.riz-up.at

