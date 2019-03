Nach vielen Ausstellungen in Wien, Graz, Laxenburg, Eisenstadt, Bratislava, New York und Griechenland wollte Hilda Nagy ihre Werke in eigenen Räumen präsentieren und verkaufen, für ihre Kunden eine angenehme Atmosphäre und persönliche Betreuung bieten. So eröffnete sie am Hauptplatz von Hainburg im März 2018 ihre eigene Galerie.

„Die Eröffnung einer eigenen Galerie mit dem Angebot von Kreativ-Workshops war eine logische Folge meiner Vorerfahrung und Arbeit als Künstlerin, Ausstellerin und Pädagogin. Meine Kunstwerke richten sich an Kunden, die Sinn für das Schöne und Vorliebe für geschmackvolle, qualitative Dinge haben und Lebensqualität in die eigenen vier Wände holen wollen. Ich fertige maßgeschneiderte Bilder und Kunstwerke für Wohnungen, Häuser, Büros, Praxis-Räume. Ebenso biete ich Kunst- und Kreativ-Workshops für Kinder und für Erwachsene an“, so die Künstlerin. Für Kreativ-Workshops und Kurse gibt es großzügige, helle Arbeitsplätze am großen Atelier-Tisch, viel Platz, um der künstlerischen Kreativität freien Lauf zu lassen.

Gute Organisation und eine herzliche, familiäre Atmosphäre sind in der GALERIE KUNST KULTUR zu spüren. „Zusätzlich entstand der ,Lern-Treff‘ für Kinder und Erwachsene. Neben Sprachkursen in Englisch, Deutsch, Spanisch, Ungarisch biete ich für Schüler Lernbegleitung nach dem Motto: AUF-richten statt UNTER-richten.“

Kontakt: 0660 8081967 galerie@hildanagy.eu

Info: www.riz-up.at

