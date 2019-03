Die leidenschaftliche Fotografin Jana Voglauer, interessierte sich schon mit 15 Jahren für schöne und emotionale Bilder. Doch der erste Schritt führte sie zu einem Grundstudium in Betriebswirtschaft und die Kreativität wieder zum Marketing. Die drei Karenzzeiten nützte sie intensiv, sich mit Fotografie und Grafikdesign auseinanderzusetzen.

„Die Kombination von FOTO – GRAFIK – DESIGN zu vereinigen, entspricht einem ganzheitlichen Konzept für das PRODUKT. Besonders am Herzen liegt mir, dass sich Ästhetik und Professionalität harmonisch in meinen Leistungen widerspiegeln“, so die Gründerin. „Mein Angebot vereint alle drei Gebiete miteinander: „FOTO“: Fotografie deckt das Aufgabengebiet im Bereich alles Rund um die Familie, Schwangerschafts-, Neugeborenen-, Baby-, Kinder- und Paarfotografie ab. Die stillvoll emotionalen Bilder sollten vor allem in einer vertrauten Atmosphäre stattfinden.

„GRAFIK“: Ich gestalte mit Leidenschaft und viel Liebe zum Detail – egal, ob es sich um eine Visitenkarte oder ein umfassendes Design handelt. Hier decke ich den Bereich Printmedien, Werbung, Produktfotografie, Imagebilder für Unternehmen und Immobilienbilder ab. „DESIGN“: Dieser Teil meiner Arbeit vereint die Fotografie und das Grafikdesign. Diese Kombination erlaubt, eine individuelle Bildkomposition, passend für jeden Raum und jede Situation anzubieten“, so Voglauer.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/ 4252810

jv-design.at

Info: www.riz-up.at

