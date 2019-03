Dies bedeutete für sie, ihr „eigener Chef“ zu werden, um ihre Arbeit so angehen zu können, wie sie es für richtig haltet. „Durch eine glückliche Fügung erfuhr ich, dass die Zgonc-Filiale die sich in Mistelbach etablieren wird, noch jemanden für’s leibliche Wohl sucht. Ich ergriff meine Chance. Meine Entscheidung wurde maßgeblich dadurch unterstützt, dass es neben den Supermärkten kein Fleischfachgeschäft mehr in Mistelbach gibt.

Ich bin der Meinung, dass gute Fleischereiware durch keine Supermarktware zu ersetzen ist. Als gelernte Fleischfachverkäuferin, habe ich seit jeher in meinem Beruf gearbeitet. Ausflüge in die Gastronomie gehören zur Tagesordnung. Seminare und Einzelberatungen der riz up Gründeragentur unterstützten mich bei der Verwirklichung meines Traumes. In meinem familiär, lokalem & regional Lokal habe ich vor die Herzen/Mägen meiner Kunden mit frisch zubereiteten Semmerln (z.b. Schnitzerl), verschiedenen Leberkäs-Sorten, frisch (individuell) geschnittenem Fleisch und Wurst von bekannten regionalen Fleischern, im Sturm zu erobern. Es soll (mit wenigen marktbedingten Ausnahmen) nur regionale Produkte geben, welche auf Wunsch individuell vorbereitet werden“, so die Jungunternehmerin über ihr Angebot.

