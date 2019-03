Nach 10 Jahren sitzender Tätigkeit im Büro war es für Katharina Kisser Zeit für eine berufliche Veränderung. Aufgrund der dadurch entstandenen Rückenprobleme hatte sie selbst begonnen, regelmäßig zu trainieren, und konnte ihre Lebensqualität dadurch erheblich verbessern.

„Das Trainieren und die damit verbundenen Erfolge haben mich so sehr begeistert, dass schnell die Entscheidung feststand: Ich möchte mein Hobby zu meinem Beruf machen! 2016 habe ich die Ausbildung zur Dipl. Wellness- und Fitnesstrainerin am Wifi absolviert. Im Laufe der letzten Monate kamen weitere Ausbildungen wie TRX® Suspension Training Course, TRX® Yoga-Kurs, Faszientraining und Ausbildungen im Bereich Kinderturnen dazu.

Seit April 2016 bin ich nun als selbstständige Fitnesstrainerin tätig und biete Gruppenkurse wie Rückenfit, Aerobic, TRX-Training, Seniorentraining und Kinderturnen in Ziersdorf und den umliegenden Ortschaften an; zum Teil auch in Zusammenarbeit mit der ,Gesunden Gemeinde‘ der jeweiligen Ortschaft“, erzählt die Jungunternehmerin stolz. Im Kompetenzzentrum Beluqua in Ziersdorf ist Katharina Kisser als Personaltrainerin tätig. Personaltraining ist eine persönliche und individuelle Betreuung inkl. Trainingsplanerstellung, Muskelfunktionstests, Motivations- und Ernährungstipps sowie Supplement-Beratung. Mit Motivation und Einfühlvermögen begleitet sie ihre Kunden.

Mehr Infos:

Kontakt: 0660 / 44 84 87 4

Katharina.kisser@gmail.com

Info: www.riz-up.at

