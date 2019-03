In den Automaten werden verschiedene Cannabisblüten feilgeboten - diese werden in Österreich angebaut, sind zu 100 % biologisch und werden im Laufe ihres Lebens sechsfach kontrolliert, um eine Einhaltung aller gesetzlichen Grenzwerte zu garantieren. Der Verkauf ist möglich, weil die Blüten einen verschwindend geringen Anteil an THC beinhalten. Sie sind jedoch reich an CBD, dem eine schmerzstillende und angstlösende Wirkung nachgesagt wird.

Mittlerweile zieren 25 Automaten die Stadtbilder von Wien, der Steiermark und Osttirol. Die weitere Expansion zielt auf Niederösterreich ab: Dr. Greenthumb hat hier mit Bianca Kerbler und Christoph Walch motivierte Franchise-Partner gefunden. Der niederösterreichische Markt wird von Amstetten aus erschlossen: Der erste Automat ist seit 23. Jänner in der Ardaggerstraße 6 „Seilerei Eisserer“ in Amstetten in Betrieb, der zweite vor dem Cineplex Eingang in der Waidhofnerstraße 42b. In den Automaten können Erwachsene (nach Alterskontrolle mittels Bankomatkarte) bis zu 3 Gramm Blüten für 10 - 30 € erstehen.

