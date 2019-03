Schon als junges Mädchen interessierte Margarita Neuhofer der Beruf Massage. Mit 17 Jahren absolvierte sie die Ausbildung zur medizinischen Masseurin und Heilmasseurin in Wien. Nachdem sie eine Zeit lang im Massage Institut Maria Lang als Masseurin tätig war, wollte Margarita Neuhofer noch andere Gebiete kennen lernen und tauchte für einige Zeit in die Montessoripädagogik ein und arbeitete in einer Alternativschule als pädagogische Begleiterin.

Da sie an verschiedenen Kulturen und Sprachen interessiert war, reiste sie nach Norwegen, Ecuador, Schweden, Spanien und Canada. „Nachdem ich mich die letzten 7 Jahre ganz auf meine 3 Kinder konzentriert habe, ist jetzt wieder die Freude sehr groß, mich beruflich weiter zu verwirklichen. Als selbständige Heilmasseurin kann ich mit Faszination und Freude meinem eigenen Weg folgen“, so die Jungunternehmerin.

Da jeder Mensch ein Individuum ist, geht sie auf jeden einzelnen individuell ein und verfolgt somit einen ganzheitlichen Ansatz. „Ich biete verschiedene Massagetechniken an: klassische Massage, Lymphdrainage, Fußreflexzonenmassage, Massage für Schwangere, Klangschalen, Schröpfen, Moxen, Akupuntmeridian-Massage. Ich finde es sehr wichtig, gut auf unseren Körper Acht zu geben. So sind Massagen zur Prävention und zum Wohlbefinden sehr wichtig und eine große Unterstützung, um gesund zu bleiben.“

Mehr Infos:

Kontakt Margarita Neuhofer: 0660/9388252

margaritaneuhofer@gmail.com

Info: www.riz-up.at

