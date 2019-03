Wenn man sich am Firmengelände von Manuel Wöchtl in Marbach umsieht, kommt man einfach nicht darum herum, in Erinnerungen zu schwelgen: Ein halber BMW ragt auf der Wand, im Garten steht ein altes VW Käfer Cabrio als Zierde und alleine die Old- und Youngtimer (Youngtimer sind Fahrzeuge ab 20 Jahren, Oldtimer ab 30 Jahren) im Schauraum lassen das Herz eines jeden Autolieberhabers höherschlagen.

„Im Jahr verkaufe ich rund 150 Fahrzeuge. Egal ob auf Restaurationsbasis für Bastler bis zu fahrbereiten Mittelklasse- und Oberklasse-Fahrzeugen“, so Wöchtl.

Ob Auto, Rennwagen, Transporter, Moped oder sonstige motorisierte Fahrzeuge, der Trend zum Kauf eines Oldtimers reißt nicht ab. Sei es bei älteren Personen wegen persönlichen Bezugs zur Mobilitätsvergangenheit oder auch bei jüngeren Menschen: „Es gibt viele junge Leute, welche den Wert von Klassikern zu schätzen wissen. Gerade Mopeds und Motorräder sind bei jüngeren Personen sehr beliebt“, meint der Marbacher.

Auch der einfache Auf- und Zusammenbau der Oldtimer ist laut Wöchtl ein positiver Aspekt für den Kauf von „Oldies“ – ein Mitgrund, warum der Autoliebhaber so auf die alten Modelle vertraut.

Mehr Infos:

Kontakt: www.rsd-woechtl.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats