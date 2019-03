Ausschlaggebend für die Entscheidung von Reingard Vorisek, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, war, dass die Änderungsschneiderei & der Bügelservice in ihrem Ort Grünbach am Schneeberg vom Besitzer aus gesundheitlichen Gründen geschlossen wurde. Durch ihre guten Kontakte zur Ortsbevölkerung fand sie bald heraus, dass ein großer Bedarf dafür besteht.

„Aufgrund meiner Ausbildung als Damenkleidermacherin und meiner beruflichen Erfahrung als Trainerin für langzeitarbeitslose Frauen und psychisch kranke Menschen in den Bereichen Änderungsschneiderei, Bügelservice und Verkauf, entschied ich mich, mir Unterstützung bei riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ zu holen.

Frau Karin Zoubek–Schleinzer hat mich in allen Fragen der Erstgründung beraten und nach dem Besuch von den riz up kompakt Seminaren wagte ich den Schritt in die Selbstständigkeit. Außerdem habe ich geplant, auch eine Putzerei Annahmestelle zu eröffnen, da schon viele meiner KundInnen mit der Bitte an mich herangetreten sind“, erzählt Vorisek über ihre nächsten Pläne. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare zu Themen wie Finanzierung und Förderungen, Businessplan oder Marketing handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Reingard Vorisek: 0650/3706155

vorisekreingard@gmail.com

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats