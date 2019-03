Sandra Fandls Traum war immer schon den Beruf als Frisörin auszuüben und früher oder später die Selbständigkeit anzustreben. Sie begann ihre Lehre in Wien und war bis vor der Geburt ihres ersten Sohnes Filialleiterin in einer Frisörkette in Schrems tätig. Durch die Pensionierung der ansässigen Frisörin in Fandls Wahlheimatgemeinde Schweiggers mit Ende 2017 blieb weiterhin die Nachfrage nach einem Frisörgeschäft bestehen.

Alt-Bürgermeister Johann Hölzl stellte das Angebot zur Verfügung die bestehende leerstehende Mutterberatung für ein kleines Geschäft zu nutzen um weiterhin die tolle Infrastruktur zu erhalten. Sandra Fandl freute sich sehr darüber und wagte somit im Juli 2018 den Schritt in die Selbständigkeit.

„Ich biete meinen Kunden durch meine 15-jährige Berufserfahrung individuelle typgerechte Beratung in Sachen Frisur, Farbe, Make-up, Produkten uvm. Mir ist es wichtig mit hochwertigen natürlichen Haarkosmetikprodukten zu arbeiten. Deshalb verwende ich in meinem Salon Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Kiefernkernholz, Walnuss, Kokosöl, Aloe Vera etc. Diese sind ohne Parabene, ohne Farbstoffe, ohne tierische Inhaltsstoffe, ohne Sodium Lauryl Fulfate und ohne Tierversuche, so die Jungunternehmerin über ihr Angebot. Unterstützung holte sie sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

