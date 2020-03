Nach jahrelanger Tätigkeit in einem großen Konzert, war es für Annemarie Gruber-Kolber an der Zeit neue Wege zu gehen. Sie erfüllte sich ihren langgehegten Wunsch einen eigenen Hundesalon in Brunn am Gebirge zu eröffnen. „Ich besaß selbst einen Hund und hatte wirklich Probleme einen Hundefriseur zu finden der auch für mich fachlich kompetent war. Somit habe ich mich erstmal erkundigt wo ich die Ausbildung absolvieren kann und habe das dann gleich in die Tat umgesetzt. Dann habe ich die riz up Gründeragentur entdeckt, welche mir dann auch bei der Erstellung des Businessplans und vielen anderen Fragen sehr geholfen hat. Seit August 19 ist mein Hundesalon eröffnet und ich bin über das große Interesse positiv überrascht. Ich biete ein großes Angebot: Baden, Föhnen, Schneiden, Scheren, Carden, Trimmen je nach Fellart und Wunsch des Kunden damit sich der Vierbeiner rundum im Alltag wohl fühlen kann. Beratung zur Fellpflege für zu Hause und ich biete auch div. Bürsten, Kämme, Shampoos, und Getreide- und glutenfreie Hundeleckerlis an. Da der Besuch beim Hundefriseur für sehr viele Hunde Stress bedeutet, versuche ich in Ruhe und mit viel Zeit und Liebe „meine Kunden“ zu verwöhnen. Ich habe immer nur einen Hund im Salon daher können auch mit anderen Hunden keine Konflikte entstehen.“

Mehr Info:

Kontakt: 0664 927 17 04

www.fellissimo-hundestyling.at

