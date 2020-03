Seit langem beschäftigt sich Anna-Maria Manhardt mit dem Thema „Regionale-biologische Lebensmittel“. „Eine Lösung für eine gesunde Ernährung meiner Familie, gepaart mit einem möglichst kleinen Footprint zu finden, stellte sich als herausfordernd heraus. Meine Mitarbeit bei einem Biohof gab mir Einblicke in die Arbeit mit hochwertigen Lebensmitteln und bescherte mir wertvolle Erfahrungen. Irgendwann bauten mein Lebensgefährte und ich dann selbst über den Hausgarten hinaus Gemüse an. Dabei kam die Idee, dass wir dieses selbst angebaute Gemüse auch anderen Leuten näherbringen wollen. Schließlich wurde gedanklich ein kleiner Laden geplant. Doch der sollte auch andere regionale und biologische Lebensmittel beinhalten. Nach und nach wurden wir auf einige großartige kleine Produzenten und kleinstrukturierte Bauern aufmerksam. Nun war es klar, wir wollten eine Plattform für gesunde und regionale Produkte schaffen. Im Oktober 2018 war es soweit: Fuchs und Henne – Greisslerei & Bistro eröffnete in Hausleiten. Seit Herbst 2019 gibt es auch unser Kisterl-Lieferservice.

Neben dem Privileg hochwertige Produkte anbieten zu dürfen, gemütlich zu frühstücken und Kaffee zu trinken, ist seit der Eröffnung ein Platz geschaffen worden, um Menschen zu begegnen und sich auszutauschen. Der Mensch steht im Vordergrund und wir freuen uns über den positiven Zuspruch unserer Kunden.

Kontakt: www.fuchs-henne.at

