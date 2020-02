Gründerin berät besonders Frauen in Unternehmen .

Erfolgreicher Start mit riz up: „Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können“ (George Eliot) war auch das Motto von Mag. Christiana Schmidt-Köck als sie zu ihrer langjährigen Human Resources Erfahrung Zusatzausbildungen im Bereich systemisches Coaching und Organisationsentwicklung machte und mit 45 + ihr eigenes Unternehmen mit Sitz in Pressbaum gründete.