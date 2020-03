Der Salzburger zog im vergangenen Jahr zu seiner Frau nach St. Pölten. „Es war für mich ein großer Schritt, der sowohl privat als auch beruflich eine komplette Veränderung mit sich brachte“, so der Werbeprofi.

„Aber in jeder Veränderung stecken auch Chancen“, zeigt sich Kapun entschlossen. Vor seinem Umzug war er über neun Jahre lang Teamleiter der Grafikabteilung bei der Firma BWT Aktiengesellschaft in Mondsee. Er war in dieser Position für die Gestaltung und Weiterentwicklung des Corporate Designs zuständig. Ihm oblag die Gestaltung sämtlicher Geschäftsdrucksorten und Werbemittel, von Prospekten und Flyern, Logodesign, Messeständen, bis hin zur Gestaltung der DTM-Rennwägen und auch der auffälligen rosafarbenen Formel-1-Boliden, durch die BWT in den letzten Jahren in den Medien für Aufsehen sorgte. Vor allem aber machte Kapun mit seinen einzigartigen Karikaturen auf sich aufmerksam, die er exklusiv für den CEO von BWT regelmäßig für diverse Anlässe zeichnete. „

Ohne meine Zeit bei BWT wäre mir der Schritt in die Selbstständigkeit wahrscheinlich nicht so leicht gefallen“, konstatiert Kapun. Durch sein Know-how und seine professionelle Arbeitsweise sieht er sich als der ideale Partner für Unternehmen, die das Beste aus ihrer Werbung herausholen möchten.

Mehr Infos:

Kontakt: 0650/4293780

www.designhorn.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

