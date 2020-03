Seit Oktober 2019 bilden wir, Hannes Bonner, Lena Ibersperger, Julia Portschy und Jana Untermarzoner das Karenzvertretungsteam der Praxis „Im Einklang“ von Renate Hruby. In unserer Praxis, die Sie in der Schießstättgasse 8 in Neunkirchen finden, wird professionelle logopädische Therapie für jede Altersgruppe angeboten.

Im Zentrum unserer Arbeit stehen die Kommunikation und der Mensch mit seiner ganzen Geschichte. Unser Ziel ist es, in wertschätzendem Umgang und angenehmer Atmosphäre alle Ebenen der Sprache in Einklang zu bringen und ihre Gesundheit bestmöglich zu unterstützen. Für einen Erstkontakt rufen Sie uns an, oder senden Sie eine E-Mail an info@im-einklang.at. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.im-einklang.at

Professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielten die JungunternehmerInnen von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Mehr Infos:

Kontakt:

Hannes Bonner, BSc : 0650/570 10 12

Lena Ibersperger, BSc : 0650/403 53 57

Julia Portschy, BSc : 0670/403 46 92

Jana Untermarzoner, BSc : 0650/570 11 90

