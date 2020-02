Mein Name ist Jennifer Hosiner und ich habe am 1. Oktober 2019 mein Unternehmen als Mobilfriseurin und einen Friseursalon mit dem Namen „Just so pretty by Jenny“ gegründet. „Gut aussehen und sich dabei großartig fühlen, lautet mein Motto und ich möchte in meinen Kunden das gleiche Selbstvertrauen erwecken.

Im Zuge des Neubaus unseres Einfamilienhauses entstand dort mein Salon (Kellergasse 1b in 2102 Hagenbrunn). Ich absolvierte von Februar bis Juni 2019 die Meister- und Unternehmerprüfung, dabei war ich einige Male im riz up Korneuburg und holte mir Tipps und Informationen über die Gründung meines Unternehmens, speziell Herr Wiesinger war ein wichtiger und sehr freundlicher Berater, der sich viel Zeit für mich genommen hat. In meinem Salon nehme ich mir Zeit, um meine Kunden zu verwöhnen und biete hochwertige Haarpflegeprodukte der Firma Redken, sowie Make-up Produkte der Firma Nouba an.

Als mobile Friseurin biete ich ein hochwertiges Service bei den Kunden Zuhause. Friseurkoffer, mobiles Waschbecken sowie Produkte und Handtücher habe ich stets dabei. Zu meinen Dienstleistungen zählen: Damen und Herren Frisuren, Färben und Strähnen, Make-up, Wimpern färben, Dauerwelle, Brautfrisuren, Aufsteckfrisuren, Bartrasur und verschiedene Haar und Pflege Produkte. Zum besonderen Verwöhnen biete ich Gesichts-, Kopf- und Handmassagen.“

Mehr Infos:

Kontakt Jennifer Hosiner: 0681/ 20731757

justsopretty.jimdosite.com

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!