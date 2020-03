Doch schnell wurde mehr daraus und sie eröffnete 2016 ihre Boutique in der Augustingasse. Mit ihrem Gespür für coole Mode wurde sie schnell ein fester Einkaufsspot in der Innenstadt. Die nordischen Labels sind modern und klassisch chic. Ihre Stammkunden schätzen die Exklusivität der Marken sowie die Qualität. Durch die Boutique lernte Martina Marlene Szutner „Hair-and Make-up Artist“ und Marie-Sophie Wilhelm „Interior Designerin“ kennen. So entstand die Idee, im neuen Geschäft am Domplatz 15 Mode, Beauty und Interior unter einem Dach zu vereinen. Marlene ist seit 13 Jahren Make-up Artist und spezialisiert auf Beauty Coachings und Brautstyling. Sie weiß, was Trend ist, und versteht es perfekt, diesen alltagstauglich umzusetzen und auf die Bedürfnisse der Kundin anzupassen. Marie-Sophie hat ein ausgeprägtes Gespür für Formen, Farben und Materialien. Sie erweckt das multisensorische Erlebnis bei Menschen: man sieht und fühlt das Ergebnis. Man kann sie als Shopping Guide oder als Unterstützung bei der Umsetzung des Eigenheims buchen. Marie-Sophie macht Wohnträume wahr! Seit Februar 2020 bietet das Power-Trio ein Portfolio an Workshops und private Shopping an.

Mehr Info:

Kontakt:

www.marlene-szutner.com

www.m-iwear.com

www.marieinterior.com

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

