„Manu`s Schneiderladen wurde in Willhelmsburg an der Oberen Hauptstraße 24 gegründet.

Mein Beruf ist meine Leidenschaft, den ich mit Herzblut ausübe. Die Liebe steckt in jeder einzelnen meiner Maßanfertigungen. Ich begann eine Lehre als Damenkleidermacherin, besuchte die Berufsschule in der grünen Steiermark. Nach Abschluss der Lehre absolvierte ich erfolgreich die Gesellenprüfung. In meinen Berufsjahren durfte ich viele Firmen kennenlernen, doch ich wusste, was ich wollte: Mich selbständig machen in meinem Traumberuf als Damenkleidermacherin!

So besuchte ich viele Kurse im Bereich Damenkleidermacherin von Schnittkonstruktion bis hin zu Vorbereitungskursen für den Meister und den Unternehmer. Ich möchte in diesem Bezirk die Anlaufstelle für alle Kunden sein, die „Passt wie angegossen“ Kleidung tragen wollen und Umstandsmode entwerfen. Maß-Änderungsschneiderei, Umstandsmode, Babybekleidung, Zubehör, Stoffe. Qualität aus Meister Hand, kompetente fachliche Beratung, einzigartige Dirndl & Damenkleider, individuelle Maßanfertigungen sowie ein kleiner Bereich an ÖKÖ-Stoffen und Qualitäts- Stoffe aus ausgewählten Katalogen.“

Mehr Infos:

Kontakt Manuela Mühlbacher: 0677/62368638

