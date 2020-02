„Erst durch eine geeignete Kombination aus Wissen, praktischer Erfahrung sowie einem funktionierenden Umfeld entsteht ein ausgewogener Arbeitsplatz“, meint Manfred Rack. Ihn selbst prägte ein hochsensibler Tätigkeitsbereich in nationalen und internationalen Finanzinstituten, als Mitarbeiter ebenso wie als Führungskraft. Gepaart mit seinem wissenschaftlichen Studium entwickelte sich dabei sein ausgeprägtes Verständnis zur zentralen Ressource Arbeitskraft.

Wir alle denken in unserem ureigenen Muster! Wenn diese bewährte Denkweise beeinträchtigt wird, entsteht für uns ein Problem. Im Gegensatz zur herkömmlichen Beratung setzt Manfred Rack das Verhalten der Betroffenen und dessen Auswirkungen auf deren Umfeld in den Mittelpunkt und sieht dabei Lösungen bereits in seinen Klient/innen verankert. Als Außenstehenden beeinflussen ihn weder vorhandene Strukturen, Verhaltensmuster noch subjektive Sichtweisen. Lineares Denken (Ursache - Wirkung) wird durch zirkuläres Denken (Wechselwirkung) ersetzt. Dadurch zeigen sich Lösungen oft ganz woanders als ursprünglich angenommen.

Beratungen durch den Gründer können im Coworking Space Obersdorf in neutraler Umgebung abgehalten werden. Neue Führungskräfte und Wissenssicherung im Unternehmen sind Racks besondere Leidenschaft.

