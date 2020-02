Der Grund für die Selbstständigkeit von Marco Götz ist daraus entstanden, den Menschen im Thema Finanzen zu helfen, da es hier oft falsche Vermutungen gibt.

„Denn wer was leistet, sollte sich auch was leisten können. Das war schon immer mein Leitspruch. Ich war jahrelang als Zimmerer tätig. Mit der Zeit wurde der Wunsch in eine andere berufliche Richtung zu gehen immer größer und somit entschied ich mich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Mein Unternehmensstandort befindet sich nun in 3580 Horn, Raabser Straße 44. Meine Dienstleistung als Finanzdienstleister betrifft die Bereiche Banken, Versicherungen, Finanzierungen, Investment und Steuern und ist vollkommen kostenlos für jeden. Denn das Ziel ist es, die Wünsche des Kunden zu analysieren, diese auszuwerten und ihm ein Konzept zu zeigen, wo wir durchschnittlich eine Ersparnis von 1.000 Euro pro Person und pro Jahr schaffen“, so der Gründer.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Marco Götz: 0660/233 6741

marco.goetz@ovb.at

