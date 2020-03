„Als geborene Ästhetin beschäftige ich mich gerne mit den Themen Raum, Design und deren Einflüsse auf die unterbewusste Wahrnehmung“, so die Gründerin. „Ich bekam privat Zugang zu einem Haus aus den 60er Jahren, das sich auch optisch in diesem Look präsentierte und veräußert werden sollte. Aus meinem beruflichen Kontext sah ich sofort, welches Potential in der Immobilie steckte. Ich war erstaunt, dass sich die ersten Interessenten von veralteten Tapeten, Böden und Möbeln ablenken ließen. Hier sah ich, welche Rolle das Unterbewusstsein bei der Entscheidung, ob etwas gefällt, spielt.“ Mit der Zusatzausbildung als Home Stagerin hat Köck schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Wenn Sie eine Immobilie verkaufen möchten, so ist die Jungunternehmerin mit ihrer Firma M2 Studio e.U. bereit, das Objekt in Bestform zu präsentieren. Home Staging lautet hier der Fachbegriff und bedeutet das In-Szene-setzen einer Immobilie, um den besten Preis zu erzielen, die Verkaufszeit zu reduzieren. Das Haus/die Wohnung wird gereinigt, notwendige Reparaturen durchgeführt, mit Mietmöbeln samt stimmigen Accessoires ausgestattet. Wird dann verkauft, wird alles wieder abgeholt, ist somit für den Käufer sofort bezugsfertig.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/9949254

www.m2-studio.at

