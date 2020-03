„Als Werbegrafikerin für die oben genannte Zielgruppe unterstütze ich diese in der grafischen Umsetzung ihres Firmenauftritts (Corporate Design). Hätte mir jemand vor 27 Jahren zu Beginn meiner Ausbildung erzählt, wie vielschichtig sich mein Berufsbild entwickeln wird, ich hätte es nicht geglaubt. Gut, dass Neugierde zu meinen Skills zählt! Denn dadurch hatte ich die Möglichkeit, bei jeder Weiterentwicklung dabei zu sein. Dieser Erfahrungsschatz ermöglicht es meinen Kunden, in mir eine kompetente Partnerin zwischen PRINT (Logo, Geschäftsdrucksorten usw.) und WEB (Firmenwebsite) zu finden. Im schönen Weinviertel zuhause, bin ich dank Social Media und dem Internet nicht nur regional tätig. Meine Aufträge erstrecken sich von Österreich bis in die Schweiz. Durch unterschiedliche Projekte und Kunden ist hier große Vielfalt gegeben. Um Gründer, Klein- und Einzelunternehmer in ihren grafischen und marketingtechnischen Herausforderungen noch besser unterstützen zu können habe ich meine ,Sternenpakete‘ entwickelt. Diese bieten von Logo über Visitenkarten bis hin zur Website mit Onlineshop für jeden genau das, was benötigt wird (1-Stern bis 4-Sternpaket).“

Mehr Info:

Kontakt: 0664/423 14 75

https://www.sternloscreative.com/sternenpakete/

