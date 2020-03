„Für mich war es bereits in meiner Kindheit mein absoluter Traumberuf: von Kopf bis Fuß zu verwöhnen, pflegen, behandeln – bis heute kann ich mir noch immer keinen schöneren Beruf vorstellen. Meine Leidenschaft dafür hat mich dorthin gebracht, wo ich heute stehe. Besonders wichtig ist mir auch meinen Kundinnen und Kunden während den Behandlungen zuzuhören - dafür nehme ich mir gerne Zeit. Die Liebe zur Kosmetik und Fußpflege habe ich im Jahr 2007 (Lehre) im ehemaligen Trainingshotel Willi Dungl in Gars am Kamp kennen und lieben gelernt. Nach meiner Lehre absolvierte ich die Befähigungsprüfungen (Kosmetik und Fußpflege) und die Unternehmerprüfung. Seit 2012 habe ich in Langenlois die ,Tagträumerei‘ geleitet.

2018 kam mein wunderbarer Sohn zur Welt und jetzt ist es an der Zeit: ICH ERÖFFNE MEIN STUDIO. Dies befindet sich in Droß bei Krems, ein Ort, an dem Sie entspannen und sich wohlfühlen können. Ich verwende nur hochwertige Produkte (VINOBLE COSMETICS & Stutenmilchprodukte) bei meinen Behandlungen angefangen von verschiedenen Gesichtsbehandlungen bis hin zu Maniküre und Pediküre. Das Wohl meiner Kundinnen und Kunden liegt mir sehr am Herzen!“

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/3808329

