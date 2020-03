"Die YourSuit GmbH vertreibt qualitativ hochwertige Maßanzüge. Unsere USP sind die grenzenlosen Möglichkeiten an Individualisierungen in Schnitt, Stoffen, Knöpfen, Innenfuttern etc. Wir bieten die Möglichkeit, Ihr absolutes Unikat, ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack zu kreieren. Die Idee dazu kam uns bei einer Thailandreise, wo in einem kleinen Laden Maßanzüge verkauft wurden. Verglichen mit Maßanzügen großer Modelabel in Österreich, waren diese einfach perfekt, zumal keine fertigen Anzüge geändert wurden, sondern der Anzug auf die Körpermaße zugeschnitten wurde. Das gefiel uns so gut, dass wir nach einer Möglichkeit suchten, das Know-how sowie die große Auswahl an Stoffen thailändischer Schneider nach Österreich zu bringen und gingen eine Kooperation mit einem Familienbetrieb in dritter Generation ein. Bei diesem Betrieb überzeugte uns die sehr moderne Betriebsstätte, sowie die nachhaltigen Produktions- und Arbeitsbedingungen. Mittlerweile freuen wir uns über einen immer größer werdenden zufriedenen Kundenstamm und planen in allen österreichischen Großstädten, je nach Bedarf, unsere Touren. Auf unserer Website finden Interessierte weitere Informationen zu unseren Produkten, Preisen und dem Ablauf der Anfertigung“, so die Gründer.

