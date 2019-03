Schon als kleiner Bub zeigte Peter Tomaschofsky kaufmännisches Talent. „Ich verkaufte vor der eigenen Haustüre Kürbisse und Omi’s Marmeladen an Vorbeikommende. In meiner Ausbildung an der HTL Hollabrunn lernte ich einiges an Know-how und Durchhaltevermögen für den Start in die Selbständigkeit. Praktische Erfahrung im Versand sammelte ich in diversen Praktika bei regionalen Betrieben.

Schon im Teenageralter faszinierte mich die Welt der Düfte. Das Wissen und Können, das hinter wirklich gut gemachten Düften steht, begeisterte mich“, erzählt der Jungunternehmer. So entstand vor zwei Jahren in Diendorf am Kamp nahe Grafenegg die Idee zum eigenen Online Shop „My Parfumerie“ die er nun umsetzte. My Parfumerie ist ein österreichischer Online Shop für Naturkosmetik und Parfums. „In unserem Sortiment an Parfums findet man eine Vielfalt an Düften. Ob blumig-verspielt, exotisch-orientalisch oder männlich-herb, wir haben für jede Persönlichkeit den passenden Duft parat.

Besonders stolz sind wir auf die sorgfältig ausgewählten Naturkosmetikprodukte aus Österreich. Marken wie STYX, dieNikolai und Mohn-Amour sind nur einige Beispiele, wo österreichische Kostbarkeiten wie Mohn, Traubenkernöl oder wilde Kräuter zu wohltuender Naturkosmetik verarbeitet werden“, so der Gründer. „My Parfumerie“ steht auch für eine große Auswahl an pflegender Naturkosmetik aus Österreich.

