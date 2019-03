Im Oktober 2018 ging Debora Scheuers langjähriger Wunsch, sich als Gesangspädagogin und Musikerin/Sängerin selbstständig zu machen, in Erfüllung. „Mein Firmenname für den Gesangsunterricht ist ,Rotgoldvoice‘ und meine Tanzband nennt sich ,Rotgoldsound‘, somit kombiniere ich beide Marken/Firmen miteinander.

Den Wunsch, mich selbstständig zu machen, hatte ich schon seit Längerem. Endlich kann ich meiner großen Leidenschaft, der Musik und dem Unterrichten, nachgehen. Ich unterrichte in Trautmannsdorf an der Leitha und im 3. Bezirk in Wien. Durch meine beiden Standorte kann ich meinen Schülern ein flexibles Angebot unterbreiten. Nach dem Musikgymnasium, wo ich in Gesang maturiert habe, studierte ich am Konservatorium in Wien Gesangspädagogik.

Nach meinem Studium leitete ich einen Gymnasiumschor, startete meinen Unterricht mit wenigen Schülern und gründete meine Band ,Rotgoldsound‘. Durch das Vorbild meines Musikerkollegen, erfuhr ich von der Gründeragentur riz up und holte mir dort Unterstützung“, so die Gründerin.

Bei Debora Scheuer kann man jeden Gesangsstil erlernen (von Pop und Rock bis zu Musical) und Spaß am Musizieren/Singen steht an erster Stelle. „Rotgoldsound“ ist eine Tanzband vom Feinsten. Ob Firmenfeiern, Hochzeiten, Bälle oder Partys die erfahrenen Musiker machen jedes Event zu etwas Besonderem.

Mehr Infos:

Kontakt: www.rotgoldsound.at

www.rotgoldvoice.at

Info: www.riz-up.at

