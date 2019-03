Sie wollen Ihrem Auto einen neuen Touch geben, den Lack Ihres Autos schützen oder es zu einem Werbeträger gestalten? Philipp Kavalir mit seinem Jungunternehmen „Premiumfol“ aus Vösendorf bietet mit Folierungen auf unkomplizierte und schnelle Art die Lösung.

Er unterstützt Sie und Ihr Unternehmen aber auch bei der Gestaltung sowie Umsetzung Ihres Werbekonzeptes. Als Komplettanbieter bietet er die Erstellung von Grafik- und Design-Vorschlägen, Gebäude-Folierungen, Werbebanner, Plakaten, Werbesticker, City-Lights, Textildruck und vieles mehr.

„Ich lege hohen Wert darauf, dass sich unsere Kunden auf ein qualitativ hochwertiges und preiswertes Service verlassen können“ sagt Philipp Kavalir, Gründer von Premiumfol. Mit mehreren Jahren Erfahrung in der Werbebranche und nun bereits längerer Tätigkeit als Jungunternehmer konnte er schon viele Unternehmen und Privatpersonen überzeugen.

Erfolg bedeutet für ihn, Begeisterung zu haben für das was man tut, an sich selbst und seine Geschäftsidee glauben und nie aufzugeben! Unterstützung holte er sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche ihn bei den einzelnen Schritten begleitete. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: www.premiumfol-austria.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats