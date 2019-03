Rene Käferböck ist Konditormeister und Dipl. Gewürzsommelier. Seine Karriere startete er in verschiedenen Hotels und Konditoreien, wo er über die Jahre viel Erfahrung sammeln konnte. Nun kreiert er in seiner eigenen Patisserie Confisserie Sweet & Spice, die im März ihre Eröffnung feierte, Pralinen, die durch ihren einzigartigen Geschmack überzeugen. „Sweet and Spice, der Name ist Programm.

Nur süß kann jeder, meine Kreationen stehen für die Kombination von Süße und Würze. Durch richtig eingesetzte Gewürze wie Chili, Pfeffer, Zimt oder Tonkabohne werden süße Vergnügen – Torten, Pralinen oder Stückdessert – erst zum Geschmackserlebnis, das in Erinnerung bleibt! Von der klassischen Hochzeitstorte nach Wunsch über Törtchen als Hingucker, individuell erstellte Pralinen oder handgemachte Bruchschokolade – Ich zaubere für jeden Anlass die passende süße Verführung“, erzählt Käferböck.

Geschmack, Flexibilität und Kreativität – das sind die Fundamente von Sweet & Spice. Durch die ungewöhnliche Kombination unterschiedlichster Geschmäcker entstehen neue und doch vertraut wohlschmeckende Kreationen. Back- und Süßwaren werden auf den Geschmack des Kunden abgestimmt, Verköstigung vor Ort oder auf Bestellung sind möglich. „Der Fantasie freien Lauf lassen und sich jeder Situation anpassen – dafür stehe ich mit meiner Arbeit und meinen Kreationen“, so der Gründer stolz.

