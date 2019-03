Die Liebe zur Arbeit im Freien und die vielfältigen Möglichkeiten zur gestalterischen

Entfaltung haben den Jungunternehmer Thomas Gruber bereits 1991 in den Bereich des Baugewerbes geführt. „Nach rund 18 Jahren, die ich nun in unselbständiger Tätigkeit im Baugewerbe beschäftigt war, habe ich mich mit meiner Kernkompetenz, dem Verlegen von Natur- und Pflastersteinen, mit September 2018 selbstständig gemacht. Abgerundet wird mein Leistungsprofil durch ein umfassendes Angebot im Bereich der Garten- und Außenbereichsgestaltung. Zielgruppe sind vor allem private Hauseigentümer, aber auch kleinere Unternehmen mit einem ,grünen‘ Außenbereich.

Mein Produktportfolio umfasst folgende Dienstleistungen: Beratung, Kostenvoranschläge, Materialberatung, Trockenmauerwerk, Natursteinmauer, Pflasterungen aller Art, Heckenschneiden, Obstbaumschneiden, Gartenreinigungstätigkeiten, Servicearbeiten im Garten sowie Bau von Hochbeeten“, erzählt der Gründer über sein umfassendes Angebot.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt Thomas Gruber von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

