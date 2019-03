Werner Brunner ist leidenschaftlicher Griller und liebt geselliges Beisammensein am Feuer. Der Jungunternehmer, der davor im internationalen Vertriebsmanagement tätig war, investierte viele Stunden in der Werkstatt und probierte etliche Demogeräte aus.

Weitere Stunden für diverse Gespräche mit Mentoren, Experten und Freunden sowie zahlreiche Nachtstunden für den Business Plan folgten bis er schließlich mit FLARE an den Markt ging. „Der FLARE Grill ist eine sehr funktionelle Feuerplatte, welche mit natürlichem Kaminholz befeuert wird. Neben idyllischem Ambiente bietet diese verschiedene Temperaturzonen. Ideal für vielseitiges Grillen. Es werden für die Produktion, welche in Österreich stattfindet, ausschließlich robuste Materialien verwendet. Langlebigkeit ist uns für den FLARE Grill sehr wichtig.

Mit dem FLARE Grill wollte ich ein hochwertiges Grillgerät schaffen, welches neben optisch ansprechendem Design vor allem vielseitige Grillmöglichkeiten bietet. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir bereits im ersten Jahr über positive Empfehlungen höhere Absätze erzielen konnten“, erzählt Werner Brunner über seinen Start in die Selbständigkeit.

Unterstützung holte er sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um Beratungen, Veranstaltungen oder Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

www.flaregrill.at

www.riz-up.at

