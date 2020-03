„Ich bin gelernter Maurer, habe aber in meinen letzten vergangenen Berufsjahren mein Wissen rund um den Handel – und Montagen perfektioniert.“ Viele private Anfragen haben dann dazu geführt, dass ich Andreas Zimmel mit Handel- und Dienstleistungsgewerbe im August 2019 selbständig gemacht habe. Durch die langjährige Berufserfahrung ist es für den Jungunternehmer kein Problem, für jede Herausforderung beim privaten Haus und Gartenbau eine gute und professionelle Lösung anzubieten. „Kein Kundenwunsch ist zu schwierig, es gibt immer ein machbares und leistbares Ergebnis. Mir ist es wichtig, dass meine Kunden zufrieden sind“ Alles aus einer Hand!

So biete ich nicht nur Fenster, Tore, Türen und Zäune an, sondern auch Baustoffe, Fassadendämmung und Obere geschoßdecken Dämmung an.

Unter dem Motto: Haus und Garten Fit 2020 wird das Jahr gestartet.

Damit unterstütze ich Person mit 50+ und Pensionisten bei Ihrer Haus- und Gartensanierung.

Unterstützung holte sich Andreas Zimmel von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche ihn bei den einzelnen Schritten begleitete.

Mehr Infos:

Kontakt: info@a-zvertriebzimmel.at, http: www.a-zvertriebzimmel.at

Arnolz 32, 0664/99 48 13 70

