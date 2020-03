Während ihres Studiums und ihrer Coachingausbildung wurde ihr klar, wie hilfreich gute Selbstorganisation ist. In mehr als 20 Berufsjahren hat sie gelernt, dass erst durch äußere Ordnung & Struktur eine innere Balance und ein klarer Fokus möglich sind. Vor einem Jahr hat sich Philipp ihren Herzenswunsch erfüllt: Seither ist sie als Ordnungsspezialistin, Businesscoach und Organisationsberaterin tätig.

Dank ihres betriebswirtschaftlichen Knowhows und ihrer vielfältigen Berufserfahrung hatte sie das Rüstzeug an der Hand: Die Website war rasch erstellt, die Coachingprogramme bald entwickelt und erste Kunden klopften bereits an. Seitdem unterstützt sie Selbständige und KMUs dabei, sich besser zu organisieren und ihre Zeit optimal zu nutzen. „Der Kunde lernt im Coaching, sich dem Thema Ordnung & Struktur mit Freude zu widmen, da er den Nutzen wie Zeitersparnis und Stressreduktion nachhaltig spürt“, so Philipp.

Das Besondere an ihrer Arbeitsweise ist, dass die Auswirkungen im Unternehmen sofort sichtbar werden und sich auf das gesamte Team übertragen. Arbeitsabläufe sind geregelt, die Ablage ist strukturiert, die Stauräume sind optimal genutzt, das E-Mail-Chaos hat ein Ende. Angelika Philipps Motto: Mehr Klarheit im Business, mehr Freiraum im Leben.

Kontakt: www.angelika-philipp.com

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!