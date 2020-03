Betty Macour: „In meinem kleinen Studio, das ich mir zu Hause eingerichtet habe, biete ich folgende Dienstleistungen an:

Haut–Beratung: hier berate ich meine Kunden, wie sie ihre Haut, nicht nur im Gesicht, sondern auch am ganzen Körper, Tag täglich, pflegen sollen. Ich erstelle Haut - Analysen und biete Lösungen an mit bedarfsgerechten Produkten von Lombagine, erkläre die richtige Anwendung, um der Haut einen wichtigen Schutz zu bieten und aktives Anti-Aging auszuüben. Damit altert die Haut langsamer, ist gut geschützt, bleibt gesund und attraktiv in jedem Alter!

Make-up Beratung: hier bringe ich Frauen passende Schminktechniken bei, um die Vorzüge des Gesichts zu betonen, Schönheitsfehler zu kaschieren, um ein harmonisches, typgerechtes und attraktives Make-up anwenden zu können. Make-up Beratungen biete ich in Gruppen, 4-5 Personen, bei Kunden zu Hause oder in Terminen zu zweit z.B. Freundinnen oder in Einzelterminen bei mir im Studio an.

Kosmetik: Gesichtsbehandlungen, Fruchtsäurebehandlungen, Ultraschalbehandlungen, Needling, Augenbrauen und Wimpern färben und zupfen, Lash lifting, Lymphdrainage, Harzen, Körperbehandlungen, Hot Stone sowie Braut Make-up.“

Mehr Infos:

Kontakt Betty Macour: 0676/ 3049964

betty.macour@gmail.com

