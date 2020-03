Ich, Florian Holzgethan, war jahrelang als Projektleiter im Bereich Maschinenbau tätig. Immer wollte ich es allen recht machen, wurde zu jemanden der ich nicht bin. Dieses Verhalten führte zu Stress, welchen ich durch gewisse Süchte unterdrücken wollte. Dieser Lebensstil hat mich dann physisch und mental gebrochen. Auf der Suche nach körperlicher und geistiger Gesundheit fand ich Budokon.

Eine Praxis bestehend aus den 6 Säulen Bewegung, Gedanken, Emotionen, Beziehungen, Umwelt und Ernährung. Durch Budokon fand ich Glück, Zufriedenheit und Beständigkeit in meinem Leben. Nachdem ich einige Fitnessausbildungen abgeschlossen habe und 6 Monate die Ausbildung zum Budokon Movement Coach in Miami genossen habe, gründe ich im April als sportwissenschaftlicher Berater mein Unternehmen „Move with Flo(w)“ mit Sitz in Ternitz-Raglitz. Mein Angebot umfasst körperliche Praxis in Form von Yoga, Mobility, Calisthenics, Striking und BJJ in Verbindung mit mentaler Arbeit. In dieser Kombination kaum zu finden. Mein persönlicher Lebensgrundsatz lautet: „Du bist was du wählst zu sein!“. Mein Ziel ist es andere dabei zu unterstützen einen persönlichen Weg zu Glück, Zufriedenheit und Gesundheit zu finden.

Mehr Infos:

Kontakt Florian Holzgethan: 0650 4971990

www.movewithflow.com

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!