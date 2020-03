Aus eigener Kraft und ohne Hilfsmittel Schmerzen zu lindern und Menschen zu helfen, das war die Motivation, die Felix Boczek dazu brachte Masseur zu werden. Und dabei war er sehr erfolgreich.

„Irgendwann konnte ich keine Neukunden mehr aufnehmen, die Nachfrage war so groß, damit hatte ich am Anfang gar nicht gerechnet. Und das war dann auch der Grund weitere MasseurInnen anzustellen“. Nachdem er in einer Kremser Gruppenpraxis begonnen hatte, die aber nach einiger Zeit zu wenig Platz bot, gründete er die Firma MASSAGE FELIX e.U. (Fachinstitut für klassische Massagen, Edmund-Hofbauer-Str. 22/1 in 3500 Krems) und erfüllte sich im März 2020 mit der Eröffnung seiner eigenen Massagepraxis einen Traum.

„Massagen sind ja nicht nur angenehm, viele meiner KundInnen haben zum ersten Mal nach langjährigen Torturen und Bewegungseinschränkungen keine Schmerzen mehr und fühlen sich einfach wieder wohl in

ihrem Körper. Das ist jedes Mal wie ein kleines Wunder, und genau das motiviert mich für meinen Beruf immer wieder aufs Neue“, so der Jungunternehmer, der mittlerweile ein 4-köpfiges Team beschäftigt.

Mehr Infos:

Kontakt: 0660/6628463

massagefelix.at

MASSAGE FELIX e.U.

Fachinstitut für klassische Massagen

Edmund-Hofbauer-Str. 22/1, 3500 Krems

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!