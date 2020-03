Handgefertigte Fahrradrahmen, individuell auf Kundenanforderung dimensioniert und designed. Sonderanfertigungen, luxuriös und hoch-funktionell, bequem und einfach schön. Wir schaffen Mobilitätslösungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, oder körperlichen Einschränkungen. Citybikes, Rennräder, Mountainbikes, Lastenräder,... mit und ohne E-Antrieb - jedes Rad ein Unikat - auf Maß gefertigt. Der individuelle Charakter wird mit einer handgemalten Designstudie zu jedem gefertigten Fahrradrahmen unterstrichen - das Bike als Gemälde.

Erweitert wird das Sortiment noch um szenetypische, urban-moderne Merchandising Artikel. So werden z.B. T-Shirts, Schirmkappen oder Radtrikots, im Onlineshop zum Verkauf angeboten. Michael Eigl verfügt über eine umfassende technische und wirtschaftliche Ausbildung und blickt auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Bereich des internationalen Prozessanlagenbaus zurück. Seine fachliche Expertise stützt der Gründer auf mehr als 25 Jahre aktiven Rad- und Motorradsport, umfassende Zusatzausbildungen in den Bereichen WIG-Schweißen, Trainingslehre und Fahrradergonomie. Die fachspezifische Ausbildung im Rahmenbau selbst erfolgte beim letzten zertifizierten Rahmenbaumeister an der Handwerkskammer Frankfurt.

Mehr Infos:

Kontakt: office@eigl-bikes.com

www.eigl-bikes.com

