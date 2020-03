Daraus entstand: Officiumtibi in Ranzelsdorf/Sieghartskirchen im Bezirk Tulln. Ihr Aufgabengebiet ist weit gestreut: Outsourcing, Buchhaltungsvorbereitung, Rechnungslegung, Auftragserfassung, Abwicklung von Reklamationen, Mahnwesen, Datenpflege, Planung und Durchführung von Projekten, telefonische und schriftliche Korrespondenz sowie Social Media. „Seit November 2019 bin ich nun selbständig und freue mich jeden Tag aufs Neue auf meine Aufgaben. Mir ist es wichtig, dass meine KundInnen von meiner Flexibilität, Effizienz, Präzision und der permanenten Weiterentwicklung profitieren können“, erzählt Nicole Perathoner stolz.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: www.officiumtibi.com

