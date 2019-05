Nach vielen Wanderjahren in der gehobenen Gastronomie im In- und Ausland hat Küchenchef Andreas Haslinger den elterlichen Betrieb in Gföhl übernommen und komplett umgebaut. Ziel war, das traditionsreiche Gasthaus zum Goldenen Kreuz sollte ein leistbares Gasthaus mit einer guten Küche und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln für Jedermann bleiben, allerdings die Einrichtung dem Zeitgeist angepasst werden. So achtete der Jungunternehmer während der Planung darauf, dass sich ein Arbeiter in der Gaststube zur Mittagspause ebenso wohlfühlt, wie auch Gäste, die zu einer Feierlichkeit geladen werden.

Die 4 verschiedenen Räumlichkeiten des Nichtraucherbetriebes – von den Gewölbesälen bis zum kleinen charmanten Stüberl - bieten das richtige Ambiente für jeden Anlass. In den Sommermonaten verspricht der lauschige Innenhof mit Sitzgelegenheit gemütliche Stunden. Auch die kleinsten Gäste werden sehr geschätzt und so wird schon eifrig an der Errichtung eines Spielplatzes getüftelt. Durch die stetig wechselnde Karte des Familienbetriebes mit bodenständiger, österreichischer Küche ist das Gasthaus bei Einheimischen wie auch Tagesausflüglern beliebt. Daher empfiehlt es sich besonders am Wochenende zu reservieren. Ein Service ist das preisgünstige Mittagsmenü unter der Woche.

Kontakt: 02716/6280

gh.haslinger@aon.at

