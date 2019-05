Durch Expertise spart man Zeit, Nerven und oftmals auch Geld. Im Rahmen der Pflegeberatung bietet Daniela Heidegger umfassende Begleitung für Betroffene und pflegende Angehörige.

„Ich beantworte Fragen zum Pflegegeld sowie zu Förderungen, unterstütze bei der Organisation von Hilfsmitteln oder biete Entscheidungshilfe bzgl. der Möglichkeit einer 24 Stunden Betreuung zu Hause. Ebenso übernehme ich gerne die Einschulung von Betreuungspersonen. Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Die persönliche und individuelle Beratung, unter Berücksichtigung des persönlichen Umfelds und den Wünschen der betroffenen Person, ist mir ein besonderes Anliegen. Ein großer Teil meines Engagements gilt der Arbeit mit Menschen mit dementiellen Erkrankungen sowie dem Palliativbereich. In der Gesundheits- und Krankenpflege bin ich seit meinem Diplom 1999 tätig. Ich konnte dabei sowohl im stationären Bereich als auch in der Hauskrankenpflege Erfahrungen sammeln. Zuletzt war ich als Stationsleitung und Pflegedienstleitung tätig. Mein Wunsch in die Selbständigkeit zu wechseln reifte bereits während meines Studiums in Advanced Nursing Practice und nach Abschluss meines Masterstudiums Management von Gesundheitsunternehmen im Jahr 2018 startete ich meine Freiberuflichkeit“, erzählt die Jungunternehmerin.

Mehr Infos

Kontakt: 0660/205 47 47 www.pflegelotsin.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats