Nach acht Jahren im Unternehmen seines Vaters, der ebenfalls einen gärtnerischen Betrieb leitet, hat sich Sebastian Schrabauer 2016 dazu entschlossen sich auf eigene Beine zu stellen und in die Selbstständigkeit einzutreten.

„Am 22. September 2017 hatte ich dann auch die benötigte Meisterprüfung als Gärtner bestanden und gründete Mitte März 2018 mein Unternehmen in Lassee. Dank der Gründeragentur des Landes Niederösterreich riz up, die mir durch individuelle Beratung und vor allem durch die Erstellung eines Business Plans, fiel mir dies auch um einiges leichter. Ich übe meinen Beruf mit Leidenschaft aus. Meiner Meinung nach sollte jeder Garten wie ein kleines eigenes Paradies sein, in dem man entspannen und sich erholen kann. Deshalb möchte ich versuchen die Wünsche des Kunden optimal in die Gestaltung mit einzubringen. Für die kommenden Jahre erhoffe ich mir einige aufsehenerregende Projekte sowie einen stabilen Kundenstamm. Unser Angebot erstreckt sich von der Planung, Um- und Neugestaltung über die Ausführung bis hin zu Ihrem fertigen Gartenprojekt. Ob es sich um die Pflege Ihres Gartens sowie öffentlicher Bereiche oder um das Anlegen von Rasen- und Pflanzflächen, einbauen von Bewässerungsanlagen oder Errichten von Holzterrassen und gärtnerischen Mauer- und Wegebauten, wir erfüllen Ihnen gerne jeden Gartenwunsch“, so der Jungunternehmer.

Mehr Infos

Kontakt: 0699/10 67 60 67

garten@schrabauer.eu

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats