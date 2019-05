Ursula Mohr ist psychologische Beraterin mit viel Herz und bewusst eingesetztem Verstand.

„Rechtzeitig psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen entlastet die Seele und den Körper und kann somit psychische und körperliche Erkrankungen wie Depression, Burnout, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Magen-/Darmleiden usw. verhindern. Ich biete 3 Beratungsschwerpunkte an: KRISENBERATUNG (Einzel- und Gruppenberatungen): nach einem tragischen Ereignis wie z. B. einem Todesfall im sozialen System; bei Krisen durch Jobverlust, Beziehungsende; bei einer privaten oder beruflichen Sinnkrise. Weiters für Angehörige bei einem schweren Krankheitsfall oder Pflegefall in der Familie. PSYCHOLOGISCHE UNTERNEHMER-BERATUNG: direkt im Unternehmen für Führungskräfte und ihre Mitarbeiter (einzeln oder in Gruppen), Gruppenberatungen außerhalb des Unternehmens, Mentoring für junge Führungskräfte und psychologische Beratung und Unterstützung für Unternehmensgründer und Start Ups. MÄNNERBERATUNG: bei außerordentlichen psychischen Belastungen durch gravierende Veränderungen, bei gesundheitsschädigendem Stress (Burnoutprävention), bei Beziehungskonflikten jeder Art sowie bei Erziehungsproblemen

Mehr Infos

Kontakt: 0660 6825343

termin@ursimohr.at

www.ursimohr.at

