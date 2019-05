Markus Isack ist mit „Fokuspunkt“ im Bereich Foto und Video als Dienstleister vorrangig für Businesskunden sowie für Privatkunden tätig. Kunden werden individuell betreut und bekommen genau auf ihre Produkte oder Dienstleistungen zugeschnittene Werbeinhalte. Sei es ein Imagevideo für das Unternehmen oder Portraitfotos der Mitarbeiter für die Firmenwebseite. Fokuspunkt bietet hochwertige Lösungen für Bereiche wie Werbespots, Recruiting Videos, Zeitrafferaufnahmen, Drohnenaufnahmen, 360º Fotos/Videos bzw. 360º (rundum) Fotos von Produkten. Diese Inhalte können, falls gewünscht, in regionalen Social Media Kanälen mit vorhandener Reichweite oder in den Kinos Zwettl, Gmünd oder Horn präsentiert werden.

„Eines meiner top Produkte ist das Social Media und Werbepaket. Der große Vorteil für den Kunden ist die laufende Contentproduktion von aktuellen Angeboten und Inhalten. Diese Inhalte können sowohl für Social Media Beiträge als auch für Webseite, Flugblätter, Zeitungsinserate oder Prospekte verwendet werden. Die Leidenschaft für Fotografie und Videoproduktionen, die in mir brennt, sehe ich als Grundvoraussetzung an um einen guten Job zu erledigen. Ich möchte Menschen mit meinen Produkten und Ergebnissen begeistern und ihnen Freude bereiten“, erzählt Isack, der sich Unterstützung bei riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ holte.

Kontakt: info@fokuspunkt.at www.fokuspunkt.at

