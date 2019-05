Mag. Pamela Trenz, ursprünglich aus der Pharmabranche, wusste bereits nach kurzer Zeit, dass ihre Berufung eine andere sein würde. So begann sie berufbegleitend Ausbildungen zur Hatha Yogalehrerin für Erwachsene und zur Kinderyogalehrerin. Derzeit befindet sie sich noch in Ausbildung zur diplomierten Lebens- und Sozialberaterin bei der Pro Mente Akademie.

„Durch Restrukturierungen in der Pharmafirma in der ich tätig war, nutzte ich die Chance meinen lang ersehnten Traum, selbständig mit Menschen und für Menschen zu arbeiten, zu verwirklichen. So entwickelte ich mein ganzheitliches Konzept „Yoga is more…“ für Körper, Geist und Seele bei dem mir riz up Berater Mag. Leo Wiesinger sehr geholfen hat. Ich biete seit Februar diverse Yogastunden für Erwachsene an (Rückenyoga, Hatha Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene, Tiefenentspannende Yogastunden, Yoga im Sommer in der Natur, Yoga Einzelstunden) sowie Yoga für Kinder von 4-14 Jahre. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, wieder zu sich selbst zu finden. In meinen Stunden lege ich den Fokus darauf, dass sich meine Kunden wieder spüren lernen, sich entspannen und auch Übungen erlernen, die sie in den Alltag integrieren können.

Kontakt: www.pamelatrenzyoga.net

