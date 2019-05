Durch den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb war es Stefan Artner in die Wiege gelegt, selbst den Schritt in die Selbständigkeit zu machen. „Ich beschäftigte mich gerade mit der Erprobung einer neuartigen Anbautechnologie, in der Getreide zum Ankeimen gebracht wird. Dabei fiel mir die enorme Nährstoffdichte in den Keimlingen auf. Begeistert begab ich mich auf die Suche nach der besten Verarbeitungs- und Konservierungsmethode für dieses Produkt.

Mit eigens konstruierten Maschinen und einem patentierten Herstellungsverfahren gelang es so, ,Agrosprouts‘ in massentauglicher Form auf den Markt zu bringen“, erklärt der Biolandwirt und Betriebseigentümer. „Wir können unser ,Weizengras‘ durch unsere Verfahrenstechnik sehr jung ernten. Dadurch hat unser Weizengrassaft einen wesentlich besseren Geschmack sowie mehr Vitamine, Mineralien und Spurenelemente.

Durch unser Schockfrostverfahren bleiben beinahe 100% der Nährstoffe erhalten - Absolut kein Vergleich zu Pulver. Wir benützen weder Dünger noch setzten wir Zusatzstoffe ein. 100% Bio. Unsere Produkte werden nur in der Region Wienerwald produziert, um regionale Qualität zu garantieren. Unsere gefrorenen Produkte werden dabei ausschließlich über unseren Online Shop verkauft und mittels Styroporboxen, Trockeneis und Expresslieferung innerhalb von 48h zu unseren Kunden in Österreich und Deutschland ausgeliefert“.

Kontakt: www.agrosprouts.at

