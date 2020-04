„Ich finde es sehr interessant einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen - die Selbständigkeit. Sie bringt viele spannende Aufgaben mit sich“, erzählt Christoph Brunner.

Der Bereich Baum und Gartenpflege bietet ein sehr breites Spektrum und eine sehr große Nachfrage an professionellen Firmen. „Ich bin bereits seit mehr als 10 Jahren im Bereich Baum und Gartenpflege tätig, habe eine gärtnerische Ausbildung und seit 2013 bin ich „international zertifizierter Arborist“!

Mein Firmenstandort befindet sich in der Gemeinde Aspangberg-St.Peter im Bezirk Neunkirchen im südlichen Niederösterreich. Ich habe mir den Schritt in die Selbstständigkeit sehr gut überlegt. Ich biete alle Dienstleistungen rund um Bäume und Sträucher an, (Baumpflege, spezielle Baumfällungen, Obstbaumschnitt, Strauch und Heckenschnitt.) Durch meine Ausbildungen kann ich eine sehr professionelle Beratung und Durchführung für meine Kunden gewährleisten. Ich würde mich sehr freuen, viele Kunden zu erreichen und Ihnen als professioneller Dienstleister mit Tat und Rat zur Seite zu stehen.“

Unterstützung holte sich Christoph Brunner von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche ihn bei seinen Gründungsschritten begleitete.

Mehr Infos:

Kontakt Christoph Brunner: 0680/3118083

