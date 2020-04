„Bewegung war schon als Kind sehr wichtig für mich“, sagt Christoph Haider und daran hat sich offenbar nichts geändert. Der Jungunternehmer hat im Mai des Vorjahres das innovative Fitnesscenter „FITFAM Health & Fitness“ in Amstetten gegründet.

Es verfügt über ein einzigartiges und sehr effektives Gerät für Beckenbodentraining, wie es sonst nur in spezialisierten Physiotherapiezentren zum Einsatz kommt. Es hat ein Trainingskonzept, wo in nur 35 Minuten ein einfaches, sicheres und wirksames Ganzkörpertraining absolviert werden kann. Geschulte Personal Trainer begleiten jeden Gast.

FITFAM steht für „fitte Familie“, wie der Vater von vier Kindern betont, und darum gibt es auch spezielle Programme für Kinder sowie eine Kinderbetreuung, solange die Eltern trainieren. „Auch für meine Frau als Personal Trainerin ist die Vereinbarung von Fitness, Familie und Arbeit sehr wichtig! Also bieten wir das, was wir für uns wollen, jetzt allen an“, so Haider. Nach Terminvereinbarung kann man ein kostenloses Probetraining absolvieren. Derzeit bietet FITFAM über die eigene Facebook-Seite täglich Fitnessübungen für zu Hause an.

Unterstützung auf dem Weg in die Selbständigkeit erhielt Christoph Haider von riz up, der NÖ Gründeragentur.

Mehr Infos:

Kontakt: www.fitfam.life

