„Create Sustainable Impact“, bedeutet sinngemäß übersetzt, kreiere nachhaltigen Einfluss. „So lautet nicht nur meine Mission, sondern nachdem verwirkliche ich meine Projekte und diese trug auch wesentlich zu meinem Schritt in die Selbstständigkeit bei“, erklärt Daniel Wallmüller. „Gemeinsam mit meinen Kunden setze ich meine Projekte so effizient wie möglich um. Hier ist es mir immer ein großes Anliegen den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um gemeinsam passende Lösungen zu finden, die Mehrwerte schaffen. Dabei stelle ich am Anfang meines Prozesses folgende zentrale Fragen:

Warum möchte ich eine Website?

Was ist das konkrete Ziel, welches ich verfolge?

Welchen Nutzen kann ich für meinen Kunden schaffen?

Diese Fragen sind besonders entscheidend, um Resultate erzielen zu können und das Meiste für den Kunden herauszuholen. Denn Technologien und Trends ändern sich immer schneller und da gilt es eine Website zu entwickeln, welche Bestand hat. Gerade jetzt durch die Corona Krise ist es von großer Wichtigkeit auf Google auffindbar zu sein, um für die Kunden sichtbar zu bleiben! Darum melden Sie sich zu einem kostenlosen Erstgespräch um die Krise als Chance zu nutzen.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0660/2244389

www.danielwallmueller.com

kontakt@danielwallmueller.com

